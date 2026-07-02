Кабмин снизил норму продаж бензина на бирже до 10% для стабилизации рынка

Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж бензина пятого класса на биржевых торгах с 15% до 10% от объема производства, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Данное решение кабинета министров Российской Федерации направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов, отметили в правительстве. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Постановление будет официально опубликовано.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял об обеспеченности внутреннего рынка топливом, отмечая, что локальные дефициты на отдельных заправках связаны с логистическими трудностями и быстро устраняются.
2 июля Александр Новак поручил Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах, где нет крупных нефтяных компаний. На следующем заседании штаба обсудят наиболее уязвимые субъекты, требующие адресных решений, а Минэнерго должно представить конкретные шаги.