Кабмин снизил норму продаж бензина на бирже до 10% для стабилизации рынка

2 июля Александр Новак поручил Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах, где нет крупных нефтяных компаний. На следующем заседании штаба обсудят наиболее уязвимые субъекты, требующие адресных решений, а Минэнерго должно представить конкретные шаги.