На стройке ВСМ Москва-Петербург трудятся 28 тысяч человек

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом перешло в активную фазу. По данным правительства РФ, озвученным на совещании у вице-премьера Виталия Савельева, на объекте сейчас задействованы более 28 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц спецтехники.