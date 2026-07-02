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На стройке ВСМ Москва-Петербург трудятся 28 тысяч человек

Крупнейший железнодорожный проект страны вышел на новый этап. На объекте задействовано свыше 10 тысяч единиц техники, а тестовый участок Крюково — Новая Тверь уже готовят к испытаниям первого российского высокоскоростного поезда.

Источник: пресс-служба РЖД

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом перешло в активную фазу. По данным правительства РФ, озвученным на совещании у вице-премьера Виталия Савельева, на объекте сейчас задействованы более 28 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц спецтехники.

Основной фронт работ сосредоточен на тестовом участке Крюково — Новая Тверь протяжённостью 129 километров. После завершения строительства именно здесь будут проводить испытания первого отечественного высокоскоростного поезда и проверять его совместимость с инфраструктурой.

Подвижной состав для новой магистрали производят на заводе «Уральские локомотивы» при участии более 150 российских предприятий из 36 регионов. Полноценный запуск ВСМ запланирован на 2028 год. Ожидается, что время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.