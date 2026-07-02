На рынке оценили, как ситуация с топливом повлияла на таксистов

«Мы видим, что у нас есть Москва и Питер, где бензин, и Ростов и Краснодар, где на 80% машин установлено ГБО. Там, где есть газобаллонное оборудование, на них просто повышенный спрос», — рассказал он и подчеркнул, что водители готовы «найти даже самую старую машину [на ГБО], которая раньше никому не нужна была».