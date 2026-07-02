На рынке оценили, как ситуация с топливом повлияла на таксистов

Из‑за нехватки топлива таксисты сталкиваются с длинными очередями на АЗС. Также наблюдается тренд с пересадкой на машины с электрическими и газовыми двигателями. Об этом Радио РБК рассказали участники рынка.
Московский водитель такси Данил отметил, что ожидание в очереди на заправке может занять от 15 минут до часа.
«Сейчас, мне кажется, вместо утренней пробежки, вместо какой-нибудь зарядки, все едут на заправки. В выходные заправки были забиты круглосуточно», — сказал он и добавил, что иногда «приходится по второму кругу стоять, чтобы заправиться на один раз». В Московской области «не на больших трассах» при этом с топливом «полегче».
Таксисты, по его словам, начали «сдавать бензиновые машины и искать парки, у которых есть электромобили».
«У нас очень многие ребята сдали обычные бензиновые машины, пересели на электромобили, парки, у которых есть такси с газобаллонным оборудованием (ГБО)», — рассказал Данил о ситуации в его окружении.
При этом он отметил, что ситуация с топливом «никак не влияет на выручку».
«Люди также ездят на такси. Может, даже немного больше стали ездить на такси и на общественном транспорте, в принципе, чтобы не тратить свой личный бензин», — рассказал он.
Глава межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков обратил внимание, что очереди на АЗС отнимают у водителей такси время на отработку заказов. «На это уходит большое количество времени. У таксистов времени нет, им нужно работать, люди должны работать. И соответственно, любой простой — это минус в их кармане», — сказал он.
Попков ожидает нововведений на АЗС. «На сегодняшний момент мы тоже вышли с таким предложением, что сделать отдельные пистолеты именно для коммерческого транспорта, чтобы разделить потоки. Потому что в этих потоках стоят и частники, и коммерческий транспорт, перевозчики, ну и такси в том числе», — рассказал он об инициативе.
Он подчеркнул, что ситуация с топливом сказывается на всей сфере коммерческих перевозок.
Генеральный директор «таксопарка 369», оказывающего услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре, Максим Манхаев также заявил, что фиксирует спрос на электромобили и машины с ГБО.
«Мы видим, что у нас есть Москва и Питер, где бензин, и Ростов и Краснодар, где на 80% машин установлено ГБО. Там, где есть газобаллонное оборудование, на них просто повышенный спрос», — рассказал он и подчеркнул, что водители готовы «найти даже самую старую машину [на ГБО], которая раньше никому не нужна была».
Манхаев также обратил внимание на отток водителей такси. Он пояснил, что для 40% водителей такси — это подработка. И именно в их отношении ситуация выглядит наиболее напряженно.
«И вот по этой категории у нас самые сложные отклики, потому что никто не хочет выходить на три дня работать на выходные, но при этом простоять в очереди за бензином два-три часа», — рассказал глава «Таксопарка 369» о позиции таксистов.
Цены на услуги такси на фоне ситуации с бензином, полагает Манхаев, «будут увеличиваться». Однако он считает, что она «будет стабилизироваться».
1 июля пресс-служба «Яндекс Такси» сообщила, что ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей. В компании также отмечали, что не фиксируют системного роста цен на поездки и оттока водителей на фоне ситуации с топливом.
Другие участники рынка такси рассказывали Радио РБК о трудностях, с которыми столкнулась отрасль на фоне топливных ограничений. Председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов отметил, что таксисты стали меньше ездить на вызовы. По словам руководителя таксопарка «Дилижанс» в Нижнем Новгороде Владимира Белотелкина, сами таксисты не отказываются от работы, но топлива «для полного дня трудового не хватает».
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива коснулись 60 регионов России. 1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России обеспечен горючим. «Есть дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные с логистическими проблемами, но они быстро устраняются… В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов… внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он.
28 июня президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Глава государства поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.
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