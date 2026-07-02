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Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки: «Пространство есть»

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ видит пространство для снижения ставки.

Источник: Комсомольская правда

Пространство для снижения ставки в стране имеется. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса ЦБ РФ.

«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что в принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Однако сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике, пояснила Набиуллина.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЦБ РФ заявила, что регулятору важно учитывать происходящее на топливном рынке в своей денежно-кредитной политике. От этого существуют проинфляционные риски. ЦБ исходит из того, что они будут носить временный характер, отметила она.

Также Набиуллина сказала, что Центробанк вовсе не фанатеет от высоких показателей ключевой ставки. Доступность кредита должна быть, подчеркнула она.

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