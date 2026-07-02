Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки

На решение по ключевой ставке могут повлиять и вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке, отметила глава ЦБ. Вместе с этим она назвала обманчивым успокоением обещания о скором снижении показателя. «Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки, чтобы снизились темпы роста цен, которые, кстати, очень беспокоят и людей, и на этой базе снижались ставки по кредитам, чтобы они становились доступными», — сказала она.