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Набиуллина: использование цифрового рубля будет полностью добровольным

Глава ЦБ опровергла слухи о принудительном переводе бюджетников и пенсионеров на новую валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ в интервью Наиле Аскер-заде для «Вестей» заявила, что использование цифрового рубля будет полностью добровольным.

Набиуллина подчеркнула, что у каждого останется выбор — получать зарплату и пенсию наличными, на безналичный счет или в цифровых рублях. По словам Набиуллиной, слухи о принудительном переводе бюджетников и пенсионеров на цифровую валюту — абсурд.

Глава ЦБ отметила, что регулятор не ставит задачу увеличить количество цифровых рублей любой ценой, а хочет сделать их востребованными и выгодными для людей и бизнеса. Она также заверила, что прослеживаемость операций с цифровым рублем не будет отличаться от безналичных счетов.

Ранее зампред ЦБ Зульфия Кахруманова сообщила, что уже получила зарплату в цифровых рублях в рамках пилотного проекта. В тестировании цифрового рубля в настоящий момент принимают участие 30 банков. Их список в настоящий момент скрыт из-за санкционных рисков. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны обеспечить расчеты цифровой валютой.

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