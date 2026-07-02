Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах

Потенциал использования цифрового рубля для международных платежей существует, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор уже ведет переговоры по этому вопросу.
«Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать», — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ИС «Вести»). Кроме того, ЦБ видит все больше потенциала использования цифрового рубля бизнесом, в том числе для автоматизации.
По словам Эльвиры Набиуллиной, цифровую валюту вводят или собираются ввести банки многих стран, поэтому Россия здесь «не уникальна». Она отвергла предположения о том, что использование цифрового рубля будет принудительным. «Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии», — заявила глава ЦБ.
Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. С этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. Председатель Центробанка заявляла, что в России для этого уже все готово.