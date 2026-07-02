Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах

По словам Эльвиры Набиуллиной, цифровую валюту вводят или собираются ввести банки многих стран, поэтому Россия здесь «не уникальна». Она отвергла предположения о том, что использование цифрового рубля будет принудительным. «Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии», — заявила глава ЦБ.