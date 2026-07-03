Абдулганиев посетил предприятия Тукаевского района и оценил условия для бизнеса

Целью визита стало изучение успешных бизнес-практик, оценка эффективности мер господдержки и выявление факторов, сдерживающих развитие предпринимательства.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Единство», расположенный в деревне Старые Ерыклы, объединяет десятки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Кооператив помогает участникам совместно организовывать хранение, переработку и сбыт продукции, а также поставляет выращенные овощи в социальные учреждения Набережных Челнов.
Сейчас предприятие завершает строительство автоматизированного овощехранилища, которое возводится при поддержке гранта Министерства сельского хозяйства Татарстана.
Руководитель кооператива, глава Ассоциации фермеров Тукаевского района и общественный представитель уполномоченного Минталип Минеханов вместе с сыном Рамисом познакомил гостей с производством.
Он рассказал, что на предприятии внедряют современное оборудование, включая сортировочные линии и автоматизированные системы хранения. По его словам, это позволяет сократить объем ручного труда и обеспечить стабильное качество продукции.
Фарид Абдулганиев отметил, что опыт кооператива демонстрирует эффективность развития агробизнеса при грамотной организации работы и государственной поддержке. По его мнению, такую модель стоит распространять и на другие районы республики.
Он также подчеркнул, что создание благоприятных условий для предпринимателей остается одной из системных задач, поставленных Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Во время поездки делегация также посетила контейнерный терминал «Один пояс и один путь». Его мощность составляет 100 тыс. контейнеров в год, площадь складских помещений — 170 тыс. кв. метров, протяженность железнодорожных путей — 1050 метров, а инфраструктура позволяет одновременно принимать до шести поездов. Терминал ориентирован на прямые грузоперевозки между Россией и Китаем.
Исполнительный директор терминала Хайдар Валиуллин сообщил, что запуск комплекса открывает дополнительные возможности для бизнеса и упрощает предприятиям выход на международные рынки.
Глава Тукаевского района Камиль Назмиев отметил, что предприниматели обеспечивают почти половину экономики муниципалитета. По его словам, район стремится сократить логистические расходы местных производителей и расширить возможности малого и среднего бизнеса.
В ходе встречи участники обсудили использование контейнерных перевозок предприятиями МСП и создание кооперационных цепочек между терминалом и предпринимателями.
Подводя итоги визита, Фарид Абдулганиев подчеркнул, что подобные рабочие поездки помогают лучше понимать потребности бизнеса и готовить адресные предложения по улучшению делового климата в республике. Он выразил уверенность, что опыт кооператива и контейнерного терминала будет востребован при дальнейшем развитии предпринимательства в Татарстане и поможет сделать условия для ведения бизнеса более комфортными.