Абдулганиев посетил предприятия Тукаевского района и оценил условия для бизнеса

Подводя итоги визита, Фарид Абдулганиев подчеркнул, что подобные рабочие поездки помогают лучше понимать потребности бизнеса и готовить адресные предложения по улучшению делового климата в республике. Он выразил уверенность, что опыт кооператива и контейнерного терминала будет востребован при дальнейшем развитии предпринимательства в Татарстане и поможет сделать условия для ведения бизнеса более комфортными.