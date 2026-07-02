Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логистический парк создадут в Аксайском районе Ростовской области

В Аксайском районе Дона выделили 437,23 га для создания логистического парка со складами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области промышленный кластер планируют создать на территории Ленинского сельского поселения Аксайского района. Информация об этом прозвучала в местной администрации на заседании совета по инвестициям.

На территории в 437,23 га инвестор собирается создать логистический парк со складами, производственными площадками, парковками, объектами придорожного сервиса и инженерной инфраструктурой. Планируется строительство автодорог.

Также в планах открытие 2120 рабочих мест. Кроме того, при проектировании продумают озеленение и благоустройство. Сейчас разрабатывается проект первого этапа работ.

На заседании решили включить проект в перечень инвестиционных проектов, находящихся под контролем районное главы. Добавим, сегодня в Аксайском районе реализуют 16 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений более 67 млрд рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.