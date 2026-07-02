В РСА допустили рост средней цены полиса ОСАГО на 8,9%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Средняя цена полиса ОСАГО в России после выпуска новых справочников средней стоимости автозапчастей может увеличиться на 8,9%. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Новые справочники будут [увеличивать стоимость ОСАГО] на 8,9% — это средний показатель, который мы оцениваем. Но в них, конечно, есть отдельные марки, по которым будут более существенное повышение, как правило, это марки относящиеся к европейским», — сказал он.
При этом Уфимцев сообщил, что в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, в которых достаточно импортная структура парка автомобилей, корректировка стоимости ОСАГО из-за введения новых справочников средней стоимости запчастей может быть выше, чем в среднем по стране, — на уровне около 10%. По оценке РСА, меньше всего стоимость полиса ОСАГО увеличится в регионах с отечественным транспортом.
«19 сентября нас ждет серьезное изменение в стоимости справочников. Минюст согласовал им [Центральному банку РФ] новую методику расчетов справочников, на основании этой методики мы, Российский союз страховщиков, рассчитываем эти цены, и новые справочники у нас по этой новой методике появятся 19 сентября. И все убытки, которые будут урегулироваться по договорам [ОСАГО], которые после этой даты состоятся, по ним по всем, будут уже новые справочники», — сказал Уфимцев.
Ранее на сайте Банка России отмечалось, что новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта автомобилей по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года. Так, согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без учета скидок. Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы.
«Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%», — отмечается в сообщении.