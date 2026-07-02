В РСА допустили рост средней цены полиса ОСАГО на 8,9%

«19 сентября нас ждет серьезное изменение в стоимости справочников. Минюст согласовал им [Центральному банку РФ] новую методику расчетов справочников, на основании этой методики мы, Российский союз страховщиков, рассчитываем эти цены, и новые справочники у нас по этой новой методике появятся 19 сентября. И все убытки, которые будут урегулироваться по договорам [ОСАГО], которые после этой даты состоятся, по ним по всем, будут уже новые справочники», — сказал Уфимцев.