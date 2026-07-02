В Анапе на АЗС организовали дежурства для систематизации работы

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Работу АЗС систематизировали в Анапе, организовав дежурства представителей администрации, полиции и казачества на заправочных станциях, которые регулируют транспортные потоки. Об этом сообщается в канале мэрии Анапы в «Максе».
«В Анапе систематизировали и оптимизировали работу АЗС. Теперь на заправках дежурят представители администрации, полиции, казачества и добровольцы из спортивных и общественных организаций. Они регулируют транспортные потоки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также дежурные предотвращают возникновение конфликтных ситуаций и попытки пополнения топливом канистр, контролируют очередность.
Отмечено, что ситуация на автозаправочных станциях находится под постоянным контролем, упорядочено движение, значительно сокращено время ожидания.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Тем не менее, по его словам, «сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей», и это займет какое-то время. Он также сообщил, что «для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме» может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей.