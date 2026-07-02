В Анапе на АЗС организовали дежурства для систематизации работы

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20−30%. Тем не менее, по его словам, «сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей», и это займет какое-то время. Он также сообщил, что «для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме» может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей.