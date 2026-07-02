Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3»

Стандарт «Евро-3» допускает производство и продажу бензина с массовой долей серы не более 150 мг/кг (при норме по регламенту Евразэс — не более 10 мг/кг) и дизельного топлива с массовой долей серы не более 350 мг/кг (при норме по регламенту — также не более 10 мг/кг).