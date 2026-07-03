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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 3 июля на длинные выходные

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 3 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 3 июля, пятницу. Так, в начале длинных выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных на четверг, 2 июля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 3 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9062 белорусского рубля, 1 евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 2 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены на пятницу, 3 июля.

Тем временем власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру или деньги, а новый дом.

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