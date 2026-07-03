Корректировки в выдаче ипотечного кредита военнослужащим вступают в силу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Корректировки в стандарт предоставления ипотечного кредита участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих вступают в силу с 3 июля. Приказ о внесении изменений в стандарт подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов 18 мая 2026 года.
Теперь в случае, если кредитор получает субсидию для возмещения недополученных доходов по ипотеке за счет средств федерального бюджета, то при аккредитивной системе средства предоставляются заемщику до регистрации залога имущества. Таким образом, военнослужащий может получить ипотечный кредит до регистрации жилья.
Кроме того, увеличивается размер аннуитетного платежа: предельная доля собственных средств для выплаты кредита повышается с 25% до 50%.