Корректировки в выдаче ипотечного кредита военнослужащим вступают в силу

Теперь в случае, если кредитор получает субсидию для возмещения недополученных доходов по ипотеке за счет средств федерального бюджета, то при аккредитивной системе средства предоставляются заемщику до регистрации залога имущества. Таким образом, военнослужащий может получить ипотечный кредит до регистрации жилья.