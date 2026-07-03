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Трамп надеется удвоить выработку электроэнергии в США для поддержки в сфере ИИ

Американский лидер утверждает, что Соединенные Штаты «опережают все крупные государства» в сфере технологий искусственного интеллекта.

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на увеличение вдвое выработки в стране электроэнергии с целью поддержки индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Такую позицию он изложил в интервью телеканалу CNBC.

Трамп, в частности, выразил мнение, что США «опережают все крупные государства» в сфере технологий искусственного интеллекта, отметив, что он поддерживает строительство на американкой территории центров обработки данных.

«Нам нужно увеличить вдвое выработку энергии, выработку электричества в сравнении с тем, что имеется сейчас, из-за одной лишь индустрии ИИ», — подчеркнул он, добавив, что одобрил в этих целях строительство технологическими компаниями собственных электростанций для обслуживания центров обработки данных. «ИИ — нечто большее, чем интернет», — выразил мнение Трамп.

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