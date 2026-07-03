Трамп надеется удвоить выработку электроэнергии в США для поддержки в сфере ИИ

«Нам нужно увеличить вдвое выработку энергии, выработку электричества в сравнении с тем, что имеется сейчас, из-за одной лишь индустрии ИИ», — подчеркнул он, добавив, что одобрил в этих целях строительство технологическими компаниями собственных электростанций для обслуживания центров обработки данных. «ИИ — нечто большее, чем интернет», — выразил мнение Трамп.