Береговая охрана США заказала шесть ледоколов за $3,3 млрд

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Береговая охрана США заказала у двух компаний шесть ледоколов типа ASC (Arctic Security Cutter) за $3,3 млрд. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг ее пресс-службой.
«Береговая охрана США объявила о подписании двух контрактов на строительство и поставку шести арктических сторожевых кораблей, ледоколов нового класса, которые позволят укрепить позиции США в Арктике», — отмечается в документе. Из него следует, что заказ на сумму $2,2 млрд на строительство четырех кораблей получила американская компания Bollinger Shipyards Lockport. Еще два ледокола должна построить за $1,1 млрд финская Rauma Marine Constructions. Планируется, что первый корабль передадут заказчику в 2028 году, а все шесть — к 2031 году.
В мае Береговая охрана, которая в США является самостоятельным видом вооруженных сил, заявила, что подписала контракт с американской компанией Davie Defense на сумму $3,5 млрд на строительство пяти ледоколов ASC.