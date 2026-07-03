Береговая охрана США заказала шесть ледоколов за $3,3 млрд

«Береговая охрана США объявила о подписании двух контрактов на строительство и поставку шести арктических сторожевых кораблей, ледоколов нового класса, которые позволят укрепить позиции США в Арктике», — отмечается в документе. Из него следует, что заказ на сумму $2,2 млрд на строительство четырех кораблей получила американская компания Bollinger Shipyards Lockport. Еще два ледокола должна построить за $1,1 млрд финская Rauma Marine Constructions. Планируется, что первый корабль передадут заказчику в 2028 году, а все шесть — к 2031 году.