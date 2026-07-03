В Новосибирске продают АЗС за 90 млн рублей на фоне дефицита топлива

Продаётся действующий бизнес формата АЗС и ЭЗС. По данным из объявления, годовая выручка составляет около 10 млн рублей. Расходы оцениваются в 200 тысяч рублей. Чистая прибыль заявлена на уровне 2 млн рублей. Окупаемость бизнеса указана в 60 месяцев.
Объект работает около пяти лет. Он оформлен на юридическое лицо в форме ООО. На станции трудятся четыре сотрудника. Помещение находится в собственности, его площадь составляет 80 квадратных метров.
На АЗС предусмотрена работа с бензином и дизельным топливом. Установлены пять резервуаров общим объёмом около 30 кубометров. У бизнеса есть лицензия.
Также в объявлении указаны дополнительные объекты. Среди них участок на Омской трассе и АЗС в Прокудском. Там говорится о емкостном парке до 200 кубометров и участке земли площадью около 20 соток. Возможны варианты аренды.