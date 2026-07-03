Новый ГОСТ на кемпинги и предоставляемые услуги начнет действовать с 1 декабря

В жилой зоне должны быть оборудованы специальные участки, на которых размещаются туристы. Размер участка должен определяться из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного туриста. А расстояние жилого участка до санитарно-гигиенического блока должно составлять не менее 10 м и не более 150 м. При этом жилая зона должна быть удалена от зоны рекреации и активного отдыха туристов.