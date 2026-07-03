Новый ГОСТ на кемпинги и предоставляемые услуги начнет действовать с 1 декабря

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к кемпингам, кемпстоянкам и предоставляемым в них услугам. Документ вводится в действие с 1 декабря 2026 года, сообщили ТАСС в ведомстве.
«ГОСТ устанавливает определения основных понятий, используемых в работе с кемпингами и кемпстоянками, виды объектов кемпинг-размещения, правила выбора земельного участка для организации кемпинга и кемпстоянки, требования к обустройству территории кемпинга/кемпстоянки, требования к размещаемым на ней зонам различного назначения, требования к предоставляемым услугам и их информационному обеспечению, требования к персоналу», — говорится в сообщении.
Кемпинги и кемпстоянки должны соответствовать таким критериям, как подготовленная обозначенная территория определенной площади с контролем доступа для обеспечения безопасности, здесь должны быть обустроены места для размещения туристов. Также необходимо наличие административного пункта с понятной и удобной системой получения туристами информации и всех необходимых услуг.
В жилой зоне должны быть оборудованы специальные участки, на которых размещаются туристы. Размер участка должен определяться из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного туриста. А расстояние жилого участка до санитарно-гигиенического блока должно составлять не менее 10 м и не более 150 м. При этом жилая зона должна быть удалена от зоны рекреации и активного отдыха туристов.
Для обеспечения комфорта между благоустроенными оборудованными участками рекомендуется устанавливать ограждения в виде зеленых насаждений или других эстетических конструкций.
Санузлы в кемпингах должны иметь минимум по два мужских и женских туалета, не менее одной душевой кабины и одного умывальника на каждые 10 обустроенных участков. Также рекомендуется размещать один санитарный модуль для маломобильных групп населения.
Помимо услуг по предоставлению благоустроенных оборудованных участков для установки на них туристами своих объектов размещения (палаток, автодомов и т. п.) или участков с уже установленными объектами размещения, в кемпингах могут представляться услуги питания, услуги торговли товарами, сувенирами. Также кемпинг может предоставлять услуги проката туристического оборудования, снаряжения, инвентаря, экскурсионные услуги, услуги в области развлечения и прочее.