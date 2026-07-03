Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили рядом с Москвой два БПЛА, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Силы ПВО сбили рядом с Москвой два БПЛА, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее Росавиация сообщила о вводе ограничений для аэропортов Внуково и Жуковский — они начали принимать самолеты по согласованию с «соответствующими органами». Спустя около 20 минут Жуковский вернулся к штатной работе, во Внуково ограничения сохраняются.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше