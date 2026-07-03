На подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили рядом с Москвой два БПЛА, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
Ранее Росавиация сообщила о вводе ограничений для аэропортов Внуково и Жуковский — они начали принимать самолеты по согласованию с «соответствующими органами». Спустя около 20 минут Жуковский вернулся к штатной работе, во Внуково ограничения сохраняются.
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