Как ситуация с бензином влияет на инфляцию

Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития и Росстата, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако на фоне этого краткосрочного снижения годовая инфляция продолжила свое восхождение: к концу июня она достигла отметки в 6%, увеличившись с предыдущего показателя в 5,82%.
С начала текущего года накопленный рост цен уже превысил порог в три процента. Наиболее тревожной тенденцией для экономики остается стремительный разгон стоимости горюче-смазочных материалов.
В сегменте непродовольственных товаров ценовой индекс прибавил 0,42%, причем главным драйвером выступил топливный рынок.
Как пишут «Ведомости», литр бензина за семь дней подорожал еще на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%.
По данным профильных ведомств, с января по конец июня стоимость горючего на российских заправках выросла суммарно на 11,6%.
Ситуация усугубляется тем, что восходящий тренд сохраняется с середины мая. Как отмечают аналитики, пиковые значения пройдены, однако рассчитывать на удешевление топлива в июле преждевременно.
Владимир Чернов из Freedom Global подчеркивает, что речь может идти исключительно о торможении темпов удорожания.
Для стабилизации рынка необходимо выполнение двух условий: налаживание регулярного импорта нефтепродуктов и постепенное возвращение нефтеперерабатывающих заводов к штатному режиму работы после профилактических ремонтов.
Июньский период ознаменовался серьезными логистическими сбоями: во многих субъектах федерации возникли перебои с поставками и локальный дефицит на автозаправочных станциях.
Регулятор финансового сектора бьет тревогу, указывая на энергоносители как на один из главных проинфляционных факторов наряду с возросшими бюджетными расходами и плановой индексацией тарифов жилищно-коммунального хозяйства.
Банк России фиксирует риски того, что дорогая логистика продолжит подстегивать общий рост цен.
В резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном накануне Центробанком, детально разбирается механизм влияния этой проблемы.
Поскольку бензин и дизель являются базовыми компонентами потребительской корзины, их удорожание транслируется в экономику двояко.
Во-первых, происходит прямой вклад в инфляцию через розничные цены.
Во-вторых, возникают мощные косвенные эффекты: транспортные издержки закладываются в себестоимость абсолютно всех товаров, а производственные расходы предприятий переносятся на конечного потребителя.
Особую обеспокоенность вызывает психологический фактор.