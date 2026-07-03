«ГЛОНАСС»: БПЛА смогут доставлять грузы на дистанцию до 1 тыс. км к 2030 году

Замятин отметил, что в ближайшие три года ожидается ускоренное развитие технологий, в том числе надежных полетных контролеров, систем обнаружения и обхода препятствий, защищенных каналов связи, цифровой прозрачности полетов за счет массовой интеграции с системой идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и онлайн-мониторинга движения. «Если эти решения не будут обкатаны в пилотных проектах и не появятся единые стандарты безопасности, рынок рискует застрять на уровне экспериментальных маршрутов без перехода к устойчивым коммерческим линиям», — подчеркнул он.