«ГЛОНАСС»: БПЛА смогут доставлять грузы на дистанцию до 1 тыс. км к 2030 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Грузовые авиабеспилотники могут выйти на регулярные рейсы на расстояния до 1 тыс. км к 2030 году. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин в преддверии форума «Крылья Сахалина».
«К 2030 году грузовые авиабеспилотники смогут выполнять регулярные рейсы на дистанции до тысячи км. Это станет возможным только при одновременном развитии энергоэффективных силовых установок, улучшении аэродинамики, увеличении емкости бортовых источников питания, создании устойчивой инфраструктуры связи, развитии средств навигации и посадки», — сказал он.
Замятин отметил, что в ближайшие три года ожидается ускоренное развитие технологий, в том числе надежных полетных контролеров, систем обнаружения и обхода препятствий, защищенных каналов связи, цифровой прозрачности полетов за счет массовой интеграции с системой идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и онлайн-мониторинга движения. «Если эти решения не будут обкатаны в пилотных проектах и не появятся единые стандарты безопасности, рынок рискует застрять на уровне экспериментальных маршрутов без перехода к устойчивым коммерческим линиям», — подчеркнул он.
По его мнению, наиболее перспективной станет доставка грузов массой около 200 кг на расстояния 200−300 км между логистическими хабами, складскими комплексами, портами, промышленными площадками и труднодоступными населенными пунктами. «В этом диапазоне беспилотники способны заметно сократить время доставки по сравнению с наземным транспортом и снизить издержки там, где классическая логистика дорога или сезонно ограничена», — пояснил он.
По оценке Замятина, в результате беспилотники смогут занять устойчивую нишу в логистике. На коротких и средних расстояниях они станут быстрым и гибким инструментом доставки, а на более дальних дополнят традиционные авиаперевозки для оперативной доставки сравнительно небольших, но срочных и ценных грузов.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» проходит 3−4 июля на дронопорте «Пушистый». ТАСС — генеральный информационный партнер форума.