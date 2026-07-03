«Известия»: поставщикам продуктов могут временно отменить штрафы за задержки

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, производители уже предупреждают ретейлеров о возможных опозданиях, вызванных обстоятельствами, на которые они не могут повлиять. «Предварительно мы обсудили данный вопрос с АКОРТ. Договорились до конца недели посмотреть на развитие ситуации, — сообщил изданию Востриков. — Важно отметить, что ни у перевозчиков, ни у поставщиков и ретейлеров нет сигналов о недохождении машин. Поэтому сейчас актуально купировать именно штрафы за опоздание».