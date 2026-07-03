«Известия»: поставщикам продуктов могут временно отменить штрафы за задержки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Временный мораторий на штрафы для поставщиков продуктов, которые срывают сроки доставки в торговые сети из-за нехватки топлива, могут ввести в России. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких объединениях, которые уже провели предварительное обсуждение таких мер с руководством Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, производители уже предупреждают ретейлеров о возможных опозданиях, вызванных обстоятельствами, на которые они не могут повлиять. «Предварительно мы обсудили данный вопрос с АКОРТ. Договорились до конца недели посмотреть на развитие ситуации, — сообщил изданию Востриков. — Важно отметить, что ни у перевозчиков, ни у поставщиков и ретейлеров нет сигналов о недохождении машин. Поэтому сейчас актуально купировать именно штрафы за опоздание».
Аналогичное обращение направила ассоциация «Народный фермер», сообщив о массовых жалобах сельхозпроизводителей из ряда регионов. Инициативу также поддержали в Картофельном союзе, отметив, что некоторые грузовики простаивают на АЗС по несколько часов.
«Известия» направили запрос в Минпромторг с просьбой прокомментировать ситуацию со сбоями поставок, а также с возможными другими мерами помощи производителям.
В АКОРТ подтвердили, что совместно с отраслевыми объединениями, Минпромторгом и Минсельхозом прорабатывают механизмы оптимизации логистических затрат для участников рынка. В ассоциации подчеркнули, что при этом важно сохранить стабильность поставок и не допустить злоупотреблений возможными послаблениями.
«Логистические команды сетей сейчас активно работают над оптимизацией маршрутов совместно с поставщиками, находятся с ними в постоянном контакте, оперативно разбирают каждую ситуацию индивидуально и идут производителям продовольствия навстречу. Так, в случае, если поставщик не согласен со штрафом, он может его оспорить, объяснив причины невыполнения заказа», — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов изданию.