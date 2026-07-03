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В Хасанском округе временно сократили часть автобусных маршрутов

АТП «Транзит» с 3 июля остановило часть маршрутов. Местная администрация заплатила лишь 20% от 2,5 млн рублей за май.

Источник: Аргументы и факты

В Хасанском округе Приморья с 3 июля прекращена работа части муниципальных автобусных маршрутов. Причина — долг по оплате услуг перевозчика. АТП «Транзит» вынуждено остановить рейсы из-за отсутствия денег на топливо и налоги.

По условиям контракта, администрация должна оплачивать перевозки в течение семи дней после отчётности. Однако за май предприятию перечислили только 20% от 2,5 млн рублей. За июнь не поступило ни рубля.

Пока число автобусных рейсов сократили, верстается новый график перевозок. Но власти стараются максимально оставить самые важные рейсы.

В администрации заявили, что 80% невыплаченной суммы — это деньги краевого бюджета. В ближайшее время их должны перечислить, и вопрос будет решен.

Пока же АТП не может уплачивать налоги. Денег на бензин нет, а топливо подорожало. Жители надеются, что проблему удастся решить до начала рабочей недели.