В Новосибирской области поставщиков топлива для экстренных служб могут заменить при срывах договоров

Также отмечается, что ситуацию на топливном рынке осложняет ажиотажный спрос. По оценкам самих участников рынка, ежедневный отпуск бензина на заправках региона взлетел до полутора раз по сравнению с обычным уровнем. Соблюдение графика поставок топлива в Новосибирскую область взято профильными ведомствами на ежедневный контроль, чтобы не допустить сбоев в работе жизненно важных служб.