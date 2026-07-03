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В Новосибирской области поставщиков топлива для экстренных служб могут заменить при срывах договоров

Власти Новосибирской области готовы пойти на замену поставщиков горюче-смазочных материалов для экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта, если действующие нефтетрейдеры не смогут выполнять договорные обязательства в срок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Сиб.фм

Накануне прошло очередное заседание ежедневного оперативного штаба по топливообеспечению и мониторингу цен на продукты под председательством первого вице-премьера Владимира Знаткова. Первоочередная задача, которую поставил оперштаб, — определить реальную потребность и обеспечить ГСМ машины скорой помощи, коммунальных служб, сельскохозяйственную технику и пассажирский транспорт.

Заместитель губернатора Олег Клемешов подчеркнул: если организации, с которыми уже заключены контракты, окажутся не готовы своевременно закрывать потребности социально значимых категорий, необходимо будет оперативно предусмотреть механизм смены поставщиков.

Также отмечается, что ситуацию на топливном рынке осложняет ажиотажный спрос. По оценкам самих участников рынка, ежедневный отпуск бензина на заправках региона взлетел до полутора раз по сравнению с обычным уровнем. Соблюдение графика поставок топлива в Новосибирскую область взято профильными ведомствами на ежедневный контроль, чтобы не допустить сбоев в работе жизненно важных служб.

Напомним, что Сиб.фм ведёт онлайн-мониторинг ситуации, которая складывается на АЗС города.