«Ведомости»: в России начнут выпускать печатные платы для принтеров

Детали о стоимости контракта представители раскрывать не стали. Однако, по оценке гендиректора холдинга SNDGlobal Ольги Квашенкиной, с учетом освоенного производства плат в России и возможных скидок на оптовое производство его стоимость может составить от 250 до 500 млн рублей.