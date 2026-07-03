«Ведомости»: в России начнут выпускать печатные платы для принтеров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) к осени поставит около 50 тыс. российских высоковольтных плат и плат питания для производителя печатной техники «Катюша». Это будет первая партия продукции после запуска производства, рассказал «Ведомостям» коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и подтвердил управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.
По словам Макеева, в первую поставку войдут два типа плат — высоковольтная, рассчитанная на работу с повышенным напряжением, и плата питания, которая распределяет и преобразует электроэнергию. Производство размещено в кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области.
Детали о стоимости контракта представители раскрывать не стали. Однако, по оценке гендиректора холдинга SNDGlobal Ольги Квашенкиной, с учетом освоенного производства плат в России и возможных скидок на оптовое производство его стоимость может составить от 250 до 500 млн рублей.
Макеев отметил, что межотраслевая кооперация помогает решать задачи импортозамещения и развивать отечественную электронную компонентную базу, производство которой в России только формируется.
В свою очередь Владимиров заявил, что проект позволит выпускать принтеры и многофункциональные устройства с отечественными печатными узлами, которые ранее импортировались, а также снизить стоимость продукции и увеличить долю российских компонентов.