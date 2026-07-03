Новосибирская область планирует увеличить поставки топлива для аграриев и независимых АЗС

Руководитель областного оперативного штаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторингу цен на нефтепродукты, заместитель губернатора Олег Клемешов охарактеризовал обстановку как всё более напряжённую. Жители наблюдают очереди на АЗС и закрытые заправки, что вызвано двумя ключевыми факторами: сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям и резким скачком ажиотажного спроса, из-за которого ежедневная реализация бензина взлетела в полтора раза от привычного уровня.