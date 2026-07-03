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Новосибирская область планирует увеличить поставки топлива для аграриев и независимых АЗС

Власти региона дали оценку положению дел с обеспечением Новосибирской области горюче-смазочными материалами.

Источник: Сиб.фм

Руководитель областного оперативного штаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторингу цен на нефтепродукты, заместитель губернатора Олег Клемешов охарактеризовал обстановку как всё более напряжённую. Жители наблюдают очереди на АЗС и закрытые заправки, что вызвано двумя ключевыми факторами: сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям и резким скачком ажиотажного спроса, из-за которого ежедневная реализация бензина взлетела в полтора раза от привычного уровня.

При этом Клемешов подчеркнул, что снабжение всех экстренных служб, критически важных предприятий и учреждений остаётся стабильным. Региональные власти уже ведут переговоры с Министерством энергетики России и ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива, чтобы закрыть потребности независимых нефтетрейдеров и компенсировать возросший спрос со стороны населения и организаций.

Отдельный блок вопросов касается аграрного сектора: региональный Минсельхоз направил в федеральное министерство сельского хозяйства обращение с просьбой увеличить для «Газпромнефти» лимиты поставки дизельного топлива в Новосибирскую область на период с июля по октябрь текущего года.

Соблюдение графика отгрузки бензина в регион контролируют в ежедневном режиме.

Сиб.фм ведёт онлайн-мониторинг того, что происходит в настоящее время на заправках в Новосибирске и области.