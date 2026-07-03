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В Омске мэрия включит в приватизацию дом на Герцена и гаражи на 2026−2028 годы

Всего в программу приватизации планируют включить четыре объекта, половина из них — гаражи.

Источник: Om1 Омск

Мэрия направила в Горсовет список дополнительных объектов на приватизацию. Как стало известно порталу Om1 Омск, в программу продажи муниципального имущества на 2026 — 2028 годы планируют включить:

садовый домик в СНТ «Гидротехник»; два гаража в кооперативе «Луч-3» на Пушкина; нежилое здание по адресу Герцена, 38А.

Последнее является кирпичной одноэтажкой, таящейся во дворе своего более крупного собрата номер 38 и мало кому известное. По данным онлайн-сервисов, сейчас в этом доме не работает ни одна организация, однако в интернете можно найти информацию, что ранее здесь располагались СДЮСШОР № 22 и Омская федерация флорбола.

Причиной, по которой мэрия хочет избавиться от этих объектов, является их плохое техническое состояние. С ним, вероятно, и связано то, что сейчас в доме не осталось арендаторов.