Хабаровчанам предложили пополнить запасы на фермерской ярмарке

В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, в Хабаровске вновь откроется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», купить продукцию местного производства можно с 8 до 15 часов на территории Хабаровского краевого цирка (ул. Краснореченская, 102, заезд с ул. Флегонтова).