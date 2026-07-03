Хабаровчанам предложили пополнить запасы на фермерской ярмарке

В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, в Хабаровске вновь откроется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», купить продукцию местного производства можно с 8 до 15 часов на территории Хабаровского краевого цирка (ул. Краснореченская, 102, заезд с ул. Флегонтова).
Гостям ярмарки фермеры Хабаровского и близлежащих районов предложат овощи, ягоды, мед и зелень от местных фермеров, а также мясную, рыбную, молочную и хлебобулочную продукцию.
Ярмарка — это действенная мера поддержки местного производителя. В торговле принимают участие исключительно фермеры Хабаровского края, для которых торговые места предоставляются на безвозмездной основе.
Вся продукция проходит строгий контроль, поэтому покупатели могут быть уверены в ее безопасности. На территории работает передвижная ветеринарная лаборатория.
Напомним, что суббота, 26 июня, стала рекордной по числу участников — свою продукцию представляли 40 фермеров, которые реализовали почти 4 тонны продуктов на общую сумму 1,15 млн рублей.