Биткойн и Ethereum демонстрируют рост

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 99 тыс. трейдеров на сумму $458,26 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $157,53 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $301,41 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре ETH-USD стоимостью $18,2 млн.