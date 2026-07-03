Биткойн и Ethereum демонстрируют рост

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует рост, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 04:28 мск, биткойн рос на 2,68% и находился на уровне $61,583 тыс. Курс Ethereum прибавлял 6,14%, до $1,708 тыс.
По данным Coinmarketcap на 3 июля, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,13 трлн. Из них $1,23 трлн (57,9%) приходится на биткойн, $206,87 млрд (9,7%) — на Ethereum.
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 99 тыс. трейдеров на сумму $458,26 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $157,53 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $301,41 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре ETH-USD стоимостью $18,2 млн.