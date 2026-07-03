Чем рискуют казахстанцы без финансовой подушки, рассказала эксперт

Согласно результатам январского опроса Национального банка РК, у 65,5% казахстанцев нет сбережений. Только 23,8% имеют накопления, а 10,6% затруднились ответить. Финансист Айгерим Ильясова предупреждает о рисках для тех, кто не стремится сформировать денежный запас, хотя это может защитить от серьезных потерь.