Чем рискуют казахстанцы без финансовой подушки, рассказала эксперт

Как создать финансовую подушку безопасности в Казахстане
Согласно результатам январского опроса Национального банка РК, у 65,5% казахстанцев нет сбережений. Только 23,8% имеют накопления, а 10,6% затруднились ответить. Финансист Айгерим Ильясова предупреждает о рисках для тех, кто не стремится сформировать денежный запас, хотя это может защитить от серьезных потерь.
Ошибки казахстанцев при появлении денег
Эксперт выделяет две распространенные ошибки:
Досрочное погашение кредита.
Попытки инвестирования.
Оба решения могут быть убыточными из-за рисков:
Досрочно закрытый заем даст ощущение свободы, но при потере дохода не будет денег на важные товары и услуги, что может привести к необходимости снова брать кредит или занимать деньги.
Инвестиции связаны с рисками: активы могут подешеветь или вывод средств займет много времени, что также может потребовать использования долговых инструментов.
Приоритетность финансовой подушки
Айгерим Ильясова подчеркивает важность формирования финансовой подушки.
Как создать свой запас на «черный день»
Мировая практика рекомендует иметь резерв, которого хватит на шесть месяцев обязательных расходов.
Шаг 1: Определение обязательных расходов Рассчитывать необходимо не уровень доходов, а обязательные ежемесячные расходы: питание, аренду или содержание жилья, транспорт, выплаты по кредитам и другие регулярные платежи.
Шаг 2: Расчет необходимой суммы Для этого нужно в течение двух месяцев записывать все расходы. Это поможет понять, сколько и на что тратятся деньги.
Например, если человек получает зарплату 400 тысяч тенге, а обязательные расходы составляют 250 тысяч тенге в месяц, то размер финансовой подушки должен быть около 1,5 миллиона тенге.
Шаг 3: Формирование резерва Необходимо откладывать 20% каждого дохода. При указанных доходах это может быть около 80 тысяч тенге в месяц. Это позволит накопить необходимую сумму примерно за полтора года.
Процесс может сложиться быстрее, если направлять на формирование подушки дополнительные доходы: премии, подработки, бонусы и так далее.
Если заработок не позволяет откладывать деньги, рекомендуется сосредоточиться на увеличении дохода: получить новые навыки или профессию, найти более высокооплачиваемую работу.
Правильное хранение финансовой подушки
Важно правильно выбрать место хранения средств. Подушка должна быть максимально доступной. Оптимальным вариантом является тенговый депозит с возможностью частичного снятия.
Нельзя хранить финансовую подушку в акциях или других ценных бумагах, так как при срочной необходимости их придется продавать по любой рыночной цене, зачастую с убытком. Не подходят и неликвидные активы.
Держать деньги наличными дома — не лучшее решение, так как они обесцениваются из-за инфляции и не защищены с точки зрения безопасности.
Использование финансовой подушки
Финансовую подушку не следует использовать как первоначальный взнос по ипотеке или автокредиту. После формирования подушки 20% дохода можно направлять сначала на досрочное погашение дорогих кредитов, а затем — на инвестиции.
Таким образом, финансовая подушка безопасности позволит избежать долговой спирали и принимать решения спокойно, а не под давлением обстоятельств.