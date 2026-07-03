В ЕАЭС хотят создать единую ИИ-платформу для промышленности

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк отметил, что платформенная экономика уже влияет на бизнес и потребителей, а теперь активно проникает в промышленный сектор. Применение цифровых платформ имеет большой потенциал для развития промышленности и кооперации как внутри стран, так и на трансграничном уровне.