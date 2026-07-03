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В ЕАЭС хотят создать единую ИИ-платформу для промышленности

Развитие цифровых платформ и использование искусственного интеллекта в промышленности стали одной из ключевых тем круглого стола, прошедшего в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Источник: Деловой Казахстан

Современные технологии и промышленная кооперация в ЕАЭС

Участники обсудили, как современные технологии ускоряют промышленную кооперацию между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и повышают конкурентоспособность предприятий. Цифровые платформы становятся новым инструментом промышленности, меняя привычные модели взаимодействия бизнеса и потребителей.

Платформенная экономика в промышленности

Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк отметил, что платформенная экономика уже влияет на бизнес и потребителей, а теперь активно проникает в промышленный сектор. Применение цифровых платформ имеет большой потенциал для развития промышленности и кооперации как внутри стран, так и на трансграничном уровне.

Приоритетные технологии

Мировая практика показывает, что перспективными направлениями становятся платформенные технологии «производство по требованию» и «промышленный Uber». Эти решения являются частью концепций цифровой фабрики, цифрового конструкторского бюро, производства по требованию и промышленного Uber, которые активно внедряются ведущими промышленно развитыми государствами.

Риски отставания

Виталий Вовк предупредил о рисках отставания от внедрения цифровых платформ. Промедление может привести к снижению производительности труда и потере технологического суверенитета стран ЕАЭС.

Предложения участников

Участники обсудили преимущества цифровых платформ и сложности их внедрения. Среди предложений прозвучали:

  • Создание единой базы данных по классификации товаров, работ и услуг.

  • Формирование общей базы производителей стран ЕАЭС.

  • Развитие совместной цифровой инфраструктуры.

  • Запуск общей площадки для внедрения искусственного интеллекта в промышленный сектор.

В обсуждении приняли участие операторы цифровых платформ, электронных торговых площадок, B2B-сервисов, представители отраслевых промышленных ассоциаций и других заинтересованных организаций.

Значение для ЕАЭС

Развитие платформенной экономики становится важным направлением цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС. Создание единых цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта упрощают взаимодействие предприятий, ускоряют производственные процессы и повышают технологическую независимость союза в условиях глобальной конкуренции.