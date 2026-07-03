В КНР обязали производителя чая выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа

ШАНХАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Китайский суд обязал производителя чайных напитков Molly Tea выплатить Louis Vuitton Malletier 10,3 млн юаней ($1,5 млн) из-за незаконного использования товарного знака. Как пишет интернет-издание «Фэнмянь», китайская компания намерена подать апелляцию.
Народный суд средней ступени города Сучжоу постановил, что шэньчжэньский производитель молочных чаев и его магазин в экономической зоне развития Учжун нарушили исключительные права на семь зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Louis Vuitton Malletier.
Суд предписал компенсировать французскому бренду экономические потери в размере 10 млн юаней и расходы на защиту прав в размере 300 тыс. юаней ($44,2 тыс.). Магазин должен выплатить компенсацию в размере до 100 тыс. юаней ($14,7 тыс.).
Также Molly Tea должна опубликовать заявление, разъясняющее ситуацию с товарным знаком.
Louis Vuitton Malletier подала в суд на Molly Tea в мае 2025 года. Причиной стало сходство между эмблемой китайской компании — четырехлепесткового цветка — и фирменным орнаментом Louis Vuitton.