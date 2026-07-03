Выдачу лицензий на россыпное золото по заявительному принципу отменят с сентября

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Запрет на выдачу лицензий на россыпное золото в РФ по заявительному принципу вступит в силу с 1 сентября, сообщили ТАСС в Минприроды РФ.
«С 1 сентября вступает в силу запрет на выдачу лицензий на участки, содержащие россыпное золото, по заявительному принципу. Отмена заявительного принципа (то есть упрощенного механизма получения лицензии на любой участок) позволит сократить число выдаваемых лицензий и сосредоточиться на дополнительном администрировании уже выданных», — сказали там.
В Минприроды РФ отметили, что специальный перечень Роснедр, где указаны конкретные участки, в частности на поиск россыпного золота, останется. «В этом случае лицензия выдается единственной подавшей заявку компании, а если подано нескольких заявок — проводится аукцион», — добавили там.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе заседания коллегии Роснедр сообщил, что в министерстве учли позиции регионов, исторически связанных с золотодобычей, и разработали поправки в законодательство по запрету выдачи новых лицензий по заявительному принципу на россыпи золота с 1 сентября 2026 года.