Выдачу лицензий на россыпное золото по заявительному принципу отменят с сентября

«С 1 сентября вступает в силу запрет на выдачу лицензий на участки, содержащие россыпное золото, по заявительному принципу. Отмена заявительного принципа (то есть упрощенного механизма получения лицензии на любой участок) позволит сократить число выдаваемых лицензий и сосредоточиться на дополнительном администрировании уже выданных», — сказали там.