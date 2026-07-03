Более 1 трлн тенге направили на поддержку аграриев Казахстана

Рост финансирования сельского хозяйства Казахстана: результаты и планы
За два года объем льготного финансирования сельскохозяйственной отрасли Казахстана вырос более чем в семь раз. Основную часть средств удалось привлечь не из бюджета, а за счет коммерческих ресурсов.
Новая модель финансирования
Новая модель финансирования позволяет аграриям:
получать доступные кредиты;
обновлять технику;
развивать животноводство и переработку;
государству — эффективнее использовать бюджетные средства.
Результаты
Объем льготного финансирования превысил 1 трлн тенге.
По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства с 2024 года внедрило новый механизм финансирования, сочетающий бюджетные средства и ресурсы финансовых институтов.
В 2023 году на льготную поддержку агропромышленного комплекса было направлено 140 млрд тенге, а в 2025 году объем финансирования превысил 1 трлн тенге.
Ключевые направления
Поддержка весенне-полевых и уборочных работ:
В 2025 году по программам льготного кредитования под 5% было направлено 650 млрд тенге.
Это позволило профинансировать более 8 млн гектаров посевных площадей, расширить поддержку предприятий переработки, увеличить финансирование откормочных площадок и нарастить объемы льготного лизинга сельхозтехники.
Государственные гарантии:
Для повышения доступности кредитов Министерство расширило механизм государственных гарантий через Фонд развития предпринимательства «Даму».
Это привело к увеличению количества выданных гарантий, объема обеспеченных гарантиями кредитов и доступа аграриев к банковскому финансированию при недостаточном залоговом обеспечении.
Возврат кредитов:
Эффективность новой системы подтверждается финансовыми показателями: уровень возвратности льготных кредитов составил 99%.
Каждый 1 тенге бюджетных средств привлек 6,5 тенге коммерческого финансирования.
Снижение затрат:
Льготное кредитование снизило долю затрат растениеводческих хозяйств в структуре выручки на 10 процентных пунктов.
Влияние на внутренний рынок и экспорт
Рост финансирования способствовал увеличению производства и укреплению экспортных позиций Казахстана. При этом полностью обеспечивались потребности внутреннего рынка:
Стоимость сельскохозяйственной продукции, реализованной внутри страны, составила около 8 трлн тенге.
Мясо — более 3,5 трлн тенге.
Молочная продукция — 1,2 трлн тенге.
Яйца — 260 млрд тенге.
Картофель — 520 млрд тенге.
Овощи и фрукты — около 2 трлн тенге.
Развитие агропромышленного комплекса обеспечило мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики на сумму свыше 10 трлн тенге.
Планы на 2026 год
Министерство сельского хозяйства намерено продолжить расширение программ государственной поддержки:
Увеличить объем льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ до 750 млрд тенге.
Сохранить практику раннего финансирования.
Продолжить программы поддержки животноводства и переработки.
Расширить льготный лизинг сельхозтехники до не менее 300 млрд тенге.
Особое внимание уделяется обновлению машинно-тракторного парка. Уровень обновления сельхозтехники в 2025 году достиг 6,5%, а в 2026 году планируется увеличить его до 8%.
Значение
Переход к новой модели финансирования позволяет государству увеличить объем поддержки сельского хозяйства без существенного роста нагрузки на бюджет. Аграрии получают более доступные кредиты, модернизируют производство и расширяют экспорт, что укрепляет продовольственную безопасность страны и стимулирует развитие смежных отраслей.