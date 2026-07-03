В России разработали нейросетевой алгоритм, ускоряющий поиск полезных ископаемых

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали нейросетевой алгоритм, позволяющий ускорить поиск новых участков полезных ископаемых. С помощью новой методики на юго-востоке ЯНАО уже удалось наметить перспективные участки для размещения карьеров песка и торфа в непосредственной близости от объектов инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
Освоение нефтегазоконденсатных месторождений в Западной Сибири и Арктике требует строительства транспортных коридоров и сооружений, при этом ключевую роль в себестоимости проектов играют местные общераспространенные полезные ископаемые (пески, глины, песчано гравийные смеси, торф). Для крупных объектов в ЯНАО объем песчаного сырья может превышать 1 млн кубометров, а удаленность карьеров (до 300 км) существенно повышает транспортные затраты и ухудшает экологическую обстановку.
«Разработка сибирских ученых помогает сократить издержки и существенно ускоряет поиск общераспространенных полезных ископаемых прямо на лицензионных участках, где уже открыты месторождения углеводородов», — говорится в сообщении.
Специалисты делают акцент на переобработку данных сейсморазведочных работ 3D, полученных в рамках глубинных структурно геологических исследований методом отраженных волн. Работа ведется с данными по верхней части геологического разреза мощностью порядка 30−100 м — именно в этом интервале сосредоточены рыхлые отложения, где могут находиться общераспространенные полезные ископаемые.
Данные 3D-сейсморазведки проходят переобработку с применением метода преломленных волн и многоканального анализа поверхностных волн с последующим атрибутным анализом и машинным обучением. В работе применяется новый нейросетевой алгоритм, разработанный в ИНГГ СО РАН. Этот алгоритм устойчив к шумам и артефактам, возникающим при записи сейсмических данных, а также не требует переобучения нейросети для каждого нового участка.