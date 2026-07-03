В России разработали нейросетевой алгоритм, ускоряющий поиск полезных ископаемых

Данные 3D-сейсморазведки проходят переобработку с применением метода преломленных волн и многоканального анализа поверхностных волн с последующим атрибутным анализом и машинным обучением. В работе применяется новый нейросетевой алгоритм, разработанный в ИНГГ СО РАН. Этот алгоритм устойчив к шумам и артефактам, возникающим при записи сейсмических данных, а также не требует переобучения нейросети для каждого нового участка.