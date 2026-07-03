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Юрист Баранов: разъяснения ВС после «дела Долиной» вернут доверие к рынку

Новшества, по словам адвоката, коснутся прежде всего последствий сделки, а не механизма ее оформления.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Добросовестные покупатели получают более высокий уровень правовой защиты в связи с разъяснениями Верховного суда России после «дела Долиной», что должно вернуть доверие к рынку вторичной недвижимости. Такое мнение высказал ТАСС адвокат Игорь Баранов.

«Главное изменение состоит в том, что добросовестный покупатель должен получить более высокий уровень правовой защиты, а риски злоупотреблений так называемой “бабушкиной схемой” — существенно снизиться. Именно это позволит вернуть рынку вторичной недвижимости большую правовую определенность и доверие», — сказал Баранов.

Новшества, по его словам, коснутся прежде всего последствий сделки, а не механизма ее оформления. Сама процедура купли-продажи квартиры не изменится. Как и сейчас, стороны будут заключать договор, проходить государственную регистрацию перехода права собственности, а покупатель — проводить юридическую проверку объекта.

Юрист отметил, что утвержденный Верховным судом обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем должен сделать рынок недвижимости значительно более предсказуемым. «Добросовестные покупатели получают дополнительные гарантии защиты своих прав, а попыток отменить сделку исключительно со ссылкой на телефонных мошенников или последующее “раскаяние” продавца, вероятнее всего, станет значительно меньше. Именно этого давно ждали и участники рынка, и судебная практика», — сказал Баранов.

Он напомнил, что после резонансных дел на рынке вторичной недвижимости у добросовестных покупателей возникла серьезная проблема: даже полностью законно приобретенная квартира могла быть впоследствии истребована через суд, если продавец заявлял, что действовал под влиянием мошенников. В результате покупатель рисковал остаться и без квартиры, и без денег.

Ранее президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем. В него включены правовые позиции высшей судебной инстанции по рассмотрению споров, когда одна из сторон заявляет, что пошла на сделку под влиянием обмана, как это было в деле о продаже квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.

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