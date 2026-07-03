Юрист Баранов: разъяснения ВС после «дела Долиной» вернут доверие к рынку

Юрист отметил, что утвержденный Верховным судом обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем должен сделать рынок недвижимости значительно более предсказуемым. «Добросовестные покупатели получают дополнительные гарантии защиты своих прав, а попыток отменить сделку исключительно со ссылкой на телефонных мошенников или последующее “раскаяние” продавца, вероятнее всего, станет значительно меньше. Именно этого давно ждали и участники рынка, и судебная практика», — сказал Баранов.