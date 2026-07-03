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«Солар» изучил стилер для кражи данных россиян

Программа активно ищет файлы и данные, связанные с криптовалютными кошельками, рассказали в компании.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ГК «Солар» изучила новый вирус Santa Stealer, который осуществляет массовую кражу учетных записей, криптовалютных активов и корпоративной информации. Вредонос распространяется по модели Malware-as-a-Service (MaaS) и нацелен на российские организации, сообщили ТАСС в компании.

Эксперты зафиксировали атаку на российское предприятие из сферы промышленности в марте 2026 года. Злоумышленники вынуждали жертв самостоятельно активировать вредоносный код. По информации компании, сотрудника убедили перейти на фишинговый сайт и выполнить команду под видом проверки «капчи» от Cloudflare.

Доставка стилера в систему осуществлялась через Go-дроппер, который запускал вредонос исключительно в памяти процесса, без записи файлов на диск, что затрудняет обнаружение стандартными средствами защиты. Заложенная в коде функция самоликвидации на системах в странах СНГ намеренно отключена, так как кампания изначально нацелена на российские организации.

В первую очередь Santa Stealer фокусируется на браузерных данных. Стилер также опасен для владельцев криптовалюты. Программа активно ищет файлы и данные, связанные с криптовалютными кошельками и их браузерными расширениями, чтобы завладеть активами.

Эксперты центра киберугроз Solar 4RAYS изучили панель управления Santa Stealer и выявили, что злоумышленники построили вокруг вредоноса полноценный преступный бизнес: распространение по модели MaaS, гибкая тарификация, высокая степень кастомизации сборок. В новой версии вредоноса появилась возможность туннелирования трафика через Cloudflare WARP/WireGuard, что позволяет скрывать реальный адрес командного сервера внутри легитимных UDP-пакетов. В качестве резервного канала стилер обращается к подконтрольным страницам в Telegram и Mastodon, извлекая новые домены хакеров.

«Santa Stealer — не очередной рядовой инфостилер, а зрелая MaaS-платформа. Ее связка с централизованной инфраструктурой управляющих C2-серверов может означать, что покупатель подписки не является единственным потребителем украденных данных», — отметил аналитик вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Никита Прямухин.

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