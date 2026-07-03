Минтранс и «Автосиб» обсудили сохранение перевозок по маршруту Ангарск — Иркутск

Вопрос обеспечения топливом автотранспортных предприятий вынесен на заседание регионального штаба под руководством губернатора Игоря Кобзева. «Автосиб» выполняет перевозки автобусами на дизельном топливе. В Минтрансе региона подчеркнули, что ситуация с его продажей в регионе стабильная. Ряд АЗС отпускают топливо по ранее заключённым договорам, которые имеют часть транспортных компаний. Поддержку в снабжении предприятию предлагают и другие перевозчики, входящие в Ассоциацию пассажирских автотранспортных предприятий Иркутской области.