Минтранс и «Автосиб» обсудили сохранение перевозок по маршруту Ангарск — Иркутск

IrkutskMedia, 3 июля. В министерство транспорта Иркутской области поступила информация от компании ООО «Автосиб» о возможном прекращении работы на маршруте Ангарск — Иркутск из-за нехватки топлива. Как сообщили в министерстве, в руководством перевозчика обсудили необходимость сохранения рейсов, проведены переговоры с «Иркутскнефтепродуктом».
Вопрос обеспечения топливом автотранспортных предприятий вынесен на заседание регионального штаба под руководством губернатора Игоря Кобзева. «Автосиб» выполняет перевозки автобусами на дизельном топливе. В Минтрансе региона подчеркнули, что ситуация с его продажей в регионе стабильная. Ряд АЗС отпускают топливо по ранее заключённым договорам, которые имеют часть транспортных компаний. Поддержку в снабжении предприятию предлагают и другие перевозчики, входящие в Ассоциацию пассажирских автотранспортных предприятий Иркутской области.
Напомним, что накануне перевозчик ООО «АвтоСиб» заявил об угрозе срыва автобусного сообщения между Ангарском и Иркутском. Как сообщила директор предприятия Екатерина Рехтина в социальных сетях, запасов топлива хватит только до конца недели, а возможности своевременно заправлять автобусы сейчас нет.