ВТБ в конце июля назовет точный прогноз по прибыли на 2026 год

По оценке топ-менеджера, показатель стоимости риска (cost of risk) банка по итогам пяти месяцев составил 0,9%, при годовой цели около 1%. Это означает, что во втором полугодии показатель будет выше майского уровня, но без «драматичных» изменений. При этом доля реструктурированных кредитов и запросов на реструктуризацию постепенно растет — банк идет навстречу компаниям с жизнеспособной бизнес-моделью, меняя график платежей без потери процентов и кредитных потерь для банка. Пьянов допустил, что во втором полугодии таких запросов может стать больше — темпы будут зависеть от курса рубля и его влияния на экспортно ориентированные отрасли.