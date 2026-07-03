ВТБ в конце июля назовет точный прогноз по прибыли на 2026 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВТБ намерен представить однозначную, а не диапазонную цифру прогноза по чистой прибыли за 2026 год при публикации полугодовой отчетности в конце июля.
Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, отметив, что даже аналитики не удовлетворяются диапазонами — «с ними сложно работать, нужна однозначная цифра».
Помимо прибыли, банк пересматривает и другие макропараметры своей стратегии, но наиболее заметные изменения, по словам Пьянова, ожидаются в прогнозах по ключевой ставке и, возможно, по динамике ВВП. Дополнительным фактором пересмотра стало июньское решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта — вместо ожидавшихся рынком 0,5 п.п., что подразумевает более высокую ключевую ставку в 2027 году.
По оценке топ-менеджера, показатель стоимости риска (cost of risk) банка по итогам пяти месяцев составил 0,9%, при годовой цели около 1%. Это означает, что во втором полугодии показатель будет выше майского уровня, но без «драматичных» изменений. При этом доля реструктурированных кредитов и запросов на реструктуризацию постепенно растет — банк идет навстречу компаниям с жизнеспособной бизнес-моделью, меняя график платежей без потери процентов и кредитных потерь для банка. Пьянов допустил, что во втором полугодии таких запросов может стать больше — темпы будут зависеть от курса рубля и его влияния на экспортно ориентированные отрасли.
Также ВТБ рассматривает обновление дивидендной политики вместе с новой трехлетней стратегией — не исключено появление отдельной стратегии по приросту акционерной стоимости акций банка в дополнение к действующему правилу выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО.