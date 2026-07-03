Жильё или место для жизни? План реновации Безымянки вызвал споры

В области реализовано девять проектов (из них восемь в Самаре), в нынешнем году в работе — семь. Один из них, концепцию которого презентовали рабочей группе Единого градостроительного совета при губернаторе ещё в начале 2026 года, — реновация Безымянки. Его начинала ещё администрация Самары. Затем полномочия по КРТ передали областному Минграду, который пересмотрел границы площадок и внёс другие изменения. Один из обновленных лотов планируют выставить на торги уже до конца года — об этом говорила Екатерина Семёнова ещё тогда, когда была не министром, а главным архитектором области.