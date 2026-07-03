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В Омске трудовая инспекция вынесла «Стройтрасту» предостережение

Проверка трудинспекции выявила обращения работников и подтвердила нарушения сроков выплат.

Источник: Om1 Омск

Государственная инспекция труда в Омской области в конце июня проверила компанию «Стройтраст», которая занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ.

По итогам проверки подрядчику вынесли предостережение. Основанием стали многочисленные жалобы работников на задержки заработной платы, а также нарушения сроков выплаты расчёта при увольнении и отпускных.

Рабочие, занятые на ремонте моста у Телецентра, ранее неоднократно сообщали о задержках в социальных сетях. Нарушения также подтверждались прокуратурой. При этом в мэрии заявляли, что распространяемая информация может быть недостоверной.

Кроме того, сообщается, что ряд компаний обращались в суд с намерением инициировать банкротство «Стройтраста» из-за долгов. Суд уже постановил взыскать с подрядчика 3,1 млн рублей по договору поставки и монтажа оборудования.