«Магнит» почти достроил новый распредцентр в Омске и продает прежний склад за 1 млрд рублей

Одновременно с этим, как обратил внимание «СуперОмск», «Магнит» выставил на продажу свой старый офисно-складской комплекс на улице 3-й Молодежной, 15, в Октябрьском округе. Объект расположен на участке площадью 4,99 гектара. В состав комплекса входят производственно-складские помещения (15 340 кв. м), офисно-бытовой корпус (2 268,4 кв. м), контрольно-технический пункт, топливозаправочный пункт на две колонки и портальная автомобильная мойка с системами вентиляции, кондиционирования, противопожарной защиты и видеонаблюдения.