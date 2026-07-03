«Магнит» почти достроил новый распредцентр в Омске и продает прежний склад за 1 млрд рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание инвестиционного комитета, где рассмотрел ход реализации крупных инвестиционных проектов. Один из ключевых вопросов — строительство распределительного центра торговой сети «Магнит» в поселке Армейский.
Как сообщили в правительстве региона, строительная готовность объекта достигла 80%. В настоящее время ведутся отделочные работы. При содействии инвесткомитета инвестору обеспечена возможность технологического присоединения к электроснабжению общей мощностью 3,8 МВт. Общий объем инвестиций в проект превышает 3,3 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд уже освоены.
Реализация проекта позволит создать порядка 800 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет, сократить сроки и стоимость доставки товаров, а также расширить сотрудничество с местными производителями.
Одновременно с этим, как обратил внимание «СуперОмск», «Магнит» выставил на продажу свой старый офисно-складской комплекс на улице 3-й Молодежной, 15, в Октябрьском округе. Объект расположен на участке площадью 4,99 гектара. В состав комплекса входят производственно-складские помещения (15 340 кв. м), офисно-бытовой корпус (2 268,4 кв. м), контрольно-технический пункт, топливозаправочный пункт на две колонки и портальная автомобильная мойка с системами вентиляции, кондиционирования, противопожарной защиты и видеонаблюдения.
Цена — 1 000 740 000 рублей. Таким образом, «Магнит» почти завершил строительство нового распредцентра и избавляется от старого актива.