Разовый платеж за участки россыпного золота увеличат на 20%

В Минприроды отметили, что это позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса: компании проявляют высокий интерес к таким участкам еще на этапе лицензирования, и уже далеко не редкость, когда итоговый платеж на аукционах превышает стартовый в 30 раз. «Это значит, что такие участки недооценены», — добавили там.