Разовый платеж за участки россыпного золота увеличат на 20%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Приказ об изменении методики расчета минимального стартового платежа за пользование недрами сейчас находится на регистрации в Минюсте. Для участков, содержащих россыпное золото, размер платежа увеличится на 20%, сообщили ТАСС в Минприроды РФ.
«Кроме того, на регистрации в Минюсте находится приказ Минприроды, который вносит изменения в методику расчета минимального (стартового) разового платежа за пользование недрами. Для участков, содержащих россыпное золото, такой платеж увеличится на 20%», — сказали там.
В Минприроды отметили, что это позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса: компании проявляют высокий интерес к таким участкам еще на этапе лицензирования, и уже далеко не редкость, когда итоговый платеж на аукционах превышает стартовый в 30 раз. «Это значит, что такие участки недооценены», — добавили там.
Приказ Минприроды России вступит в силу через 10 дней после регистрации.