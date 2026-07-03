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МИД РФ: в Южной Корее обсуждают создание узла Севморпути во Владивостоке

Идею создания логистического центра в районе Владивостока для развития Северного морского пути (СМП) обсуждают в Южной Корее. Об этом в интервью «РИА Новости» в пятницу сообщил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

Идею создания логистического центра в районе Владивостока для развития Северного морского пути (СМП) обсуждают в Южной Корее. Об этом в интервью «РИА Новости» в пятницу сообщил исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Поскольку основная часть Севморпути проходит через территориальные воды РФ, южнокорейские эксперты в публичном поле регулярно подчеркивают безальтернативность сотрудничества с РФ в реализации этих планов. Другие специалисты идут еще дальше и говорят о создании логистического центра Северного морского пути или перевалочного узла в районе Владивостока из Пусана», — приводит агентство слова дипломата.

По словам господина Волосатова, ранее парламентом Южной Кореи был принят закон, направленный на превращение страны в «ведущую морскую державу эпохи Северного морского пути».

До этого сообщалось, что в период навигации 2025 года поставки нефти через Севморпуть в Азию сократились на 4,2%, до 1,83 млн т. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) не ожидают резких изменений в объемах перевозок нефти по данному маршруту и в текущем году.

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