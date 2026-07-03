МИД РФ: в Южной Корее обсуждают создание узла Севморпути во Владивостоке

До этого сообщалось, что в период навигации 2025 года поставки нефти через Севморпуть в Азию сократились на 4,2%, до 1,83 млн т. Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) не ожидают резких изменений в объемах перевозок нефти по данному маршруту и в текущем году.