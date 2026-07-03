Высоковольтные опоры ЛЭП создаются на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Благодаря российским инвесторам Донецкий завод высоковольтных опор спустя восемь лет возобновил производство своей основной продукции.
Сейчас он поставляет заказчикам уже до полутора тысяч тонн опор ЛЭП в месяц, к концу года планирует достичь максимальной мощности — 3,5 тысяч тонн.
«В следующем году уже будем смотреть — в зависимости от конъюнктуры рынка — в сторону расширения, возможности строительства новых цехов, освоения мостовых балок и так далее», — рассказал коммерческий директор предприятия Булат Салахов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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