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Высоковольтные опоры ЛЭП создаются на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Благодаря российским инвесторам Донецкий завод высоковольтных опор спустя восемь лет возобновил производство своей основной продукции.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Благодаря российским инвесторам Донецкий завод высоковольтных опор спустя восемь лет возобновил производство своей основной продукции.

Сейчас он поставляет заказчикам уже до полутора тысяч тонн опор ЛЭП в месяц, к концу года планирует достичь максимальной мощности — 3,5 тысяч тонн.

«В следующем году уже будем смотреть — в зависимости от конъюнктуры рынка — в сторону расширения, возможности строительства новых цехов, освоения мостовых балок и так далее», — рассказал коммерческий директор предприятия Булат Салахов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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