«Авито»: продажи iPhone в России за год упали на 7%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Продажи iPhone на российском рынке снизились на 7% по итогам II квартала 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщили ТАСС в «Авито». Тем не менее, они все еще традиционно занимают наибольшую долю продаж на платформе компании — 64−65%.
Россиянам, согласно статистике, iPhone обходятся в среднем в 67 тыс. рублей в новом состоянии, что на 13% ниже, чем в январе — марте 2026 года, но на уровне II квартала 2025 г. Цена за iPhone «с рук» за один квартал упала на 5%, до 27 тыс. рублей, а за год — на 2%.
Доля проданных за апрель — июнь смартфонов Apple в сегменте новых устройств — 64%, в ресейле — 65%. Это говорит том, что на них есть стабильный спрос независимо от модели, подчеркнула глава бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова.
Среди новых устройств выросли продажи китайского бренда OnePlus (входит в компанию Oppo) — их за год стали покупать на 87% чаще. Во втором квартале также выросли продажи Vivo и Honor, с ростом, по данным «Авито», у обоих примерно на 14%. В целом по доле проданных после 64% у Apple идет южнокорейский Samsung (14%). За ними — Xiaomi (7%), Honor и OnePlus (по 2%).
Цены на смартфоны в России, если сравнивать II и I кварталы 2026 года, в целом снизились. Это заметнее среди устройств в новом состоянии, где цена средняя упала на 11% (до 56 тыс. рублей). Стоимость смартфонов «с рук» упала меньше — на 5%, и по итогам II квартала составила 23 тыс. рублей.