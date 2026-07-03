«Авито»: продажи iPhone в России за год упали на 7%

Россиянам, согласно статистике, iPhone обходятся в среднем в 67 тыс. рублей в новом состоянии, что на 13% ниже, чем в январе — марте 2026 года, но на уровне II квартала 2025 г. Цена за iPhone «с рук» за один квартал упала на 5%, до 27 тыс. рублей, а за год — на 2%.