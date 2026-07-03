ТАСС: самый дешевый ТЦ в Московском регионе продают за 255 млн рублей

Согласно объявлению на «Авито», торговый центр «Слава» (3,3 тыс. кв. м) продается центре Серпухова. Он заполнен арендаторами почти на 94% («Пятерочка», «Эльдорадо и др.), рядом расположены парк и жилая застройка. Например, за 255 млн руб. можно купить однушку площадью 85 кв. м в клубном доме делюкс-класса в центре Москвы или премиальную трешку 165 кв. м в Пресненском районе, рассказали ТАСС в “Метриум”.