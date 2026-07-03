ТАСС: самый дешевый ТЦ в Московском регионе продают за 255 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Самый дешевый торговый центр в Московском регионе продается за 255 млн рублей — по цене однушки в клубном доме, выяснил ТАСС, анализируя данные открытых объявлений.
Согласно объявлению на «Авито», торговый центр «Слава» (3,3 тыс. кв. м) продается центре Серпухова. Он заполнен арендаторами почти на 94% («Пятерочка», «Эльдорадо и др.), рядом расположены парк и жилая застройка. Например, за 255 млн руб. можно купить однушку площадью 85 кв. м в клубном доме делюкс-класса в центре Москвы или премиальную трешку 165 кв. м в Пресненском районе, рассказали ТАСС в “Метриум”.
На втором месте рейтинга — торговый центр площадью 5,4 тыс. кв. м в Мытищах, полностью заполненный арендаторами. Его продают за 380 млн рублей, следует из объявления. Первый этаж отдан под стрит-ретейл с супермаркетом, аптекой, пунктами выдачи заказов. Рядом есть парковка на 60 машин.
Замыкает топ-3 торговый центр за 470 млн рублей. Объект площадью 1,3 тыс. кв. м продается в Москве недалеко от станции метро «Щукинская». Срок окупаемости — восемь-девять лет, говорится в объявлении.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщал ТАСС, что рынок торговой недвижимости России находится в активной стадии трансформации. Он прогнозировал, что классические ТЦ будут исчезать по мере развития маркетплейсов, обороты которых за последнее время увеличились в 10 раз.