В Иркутске проезд на отдельных маршрутах подорожает до 65 рублей

С 16 июля повышение затронет маршруты № 10к и № 65 — 45 рублей до 20.00 и 50 рублей вечером. На маршруте № 45 стоимость составит 65 рублей. С 17 июля проезд на маршрутах № 2, № 4 и № 16к будет стоить 65 рублей. На маршруте № 66 тариф составит 50 рублей. С 18 июля также изменится стоимость проезда на маршруте № 10 т — до 65 рублей.