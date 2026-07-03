В Иркутске проезд на отдельных маршрутах подорожает до 65 рублей

IrkutskMedia, 3 июля. Коммерческие перевозчики уведомили администрацию Иркутска о поэтапном повышении стоимости проезда на ряде муниципальных маршрутов. Новые тарифы начнут действовать с 14 июля и будут вводиться постепенно в течение нескольких дней.
С 14 июля стоимость проезда на маршруте № 10 составит 45 рублей. С 15 июля изменения коснутся маршрутов № 3 и № 80 — проезд будет стоить 60 рублей днём и 65 рублей после 20.00. На маршрутах № 56, № 81 и № 83 тариф установят на уровне 65 рублей независимо от времени суток.
С 16 июля повышение затронет маршруты № 10к и № 65 — 45 рублей до 20.00 и 50 рублей вечером. На маршруте № 45 стоимость составит 65 рублей. С 17 июля проезд на маршрутах № 2, № 4 и № 16к будет стоить 65 рублей. На маршруте № 66 тариф составит 50 рублей. С 18 июля также изменится стоимость проезда на маршруте № 10 т — до 65 рублей.
Перевозчики, обслуживающие указанные маршруты, направили уведомления в администрацию города в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим право коммерческих компаний самостоятельно устанавливать тарифы при уведомлении органов власти.
Напомним, с 1 июля стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в автомобильном и электрическом транспорте Иркутска составляет 45 рублей.