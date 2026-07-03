Сделки с палладием и платиной доступны на торгах Петербургской биржи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Платина и палладий внесены в спецификацию биржевого товара на Петербургской бирже, участники торгов могут заключить сделки в любую торговую сессию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе биржи.
«В спецификацию биржевого товара внесены платина, аффинированная в порошке (чистота 99,95%), марок ПлАП-00, ПлАП-0, ПлАП-01, а также палладий, аффинированный в порошке (чистота 99,95%), марок ПдАП-0, ПдАП-1. Участники торгов имеют возможность заключить на бирже сделки в любую торговую сессию», — сказали там.
Конкретные сроки первых сделок зависят от намерения и готовности участников рынка совершить сделку, добавили в пресс-службе Петербургской биржи.
Там отметили, что биржевые торги в секции «Металлы и сплавы» предполагают именно физическую поставку металла по каждой сделке.
Ранее глава Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью журналу «Энергетическая политика» говорил, что биржа ведет работу по расширению линейки торгуемых металлов за счет платиновой группы.