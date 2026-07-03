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В Омске дом с 52% оплаты за капремонт стал непригодным для жизни

Здание было признано аварийным в 2017 году.

Прокуратура Омска сообщила в пятницу, 3 июля 2026 года, что многоквартирный дом № 11 на ул. 4-й Заречной признан органами местного самоуправления аварийным и подлежащим сносу. Как заявляется, людей должны были расселить до 31 декабря 2021 года.

«Прокуратура в ходе выездной проверки, проведенной совместно с сотрудниками Государственной жилищной инспекции Омской области, выявила, что конструкции наружных стен и фундамента находятся в аварийном состоянии, создающем угрозу внезапного обрушения, жизни и здоровью проживающих в нем граждан, а также третьих лиц», — передает ведомство.

Надзорный орган обратился в суд с иском о понуждении городской администрации принять меры к незамедлительному расселению жильцов данного дома.

Суд, как сообщается, удовлетворил исковые требования.

Дом № 11 на 4-й Заречной был построен в 1958 году. В нем два этажа и 8 квартир, в которых проживают 16 человек. В 2017 году дом признали аварийным.

По информации «СуперОмска», доля оплаты жильцами капремонта составляет 52%.