В Омске дом с 52% оплаты за капремонт стал непригодным для жизни

Прокуратура Омска сообщила в пятницу, 3 июля 2026 года, что многоквартирный дом № 11 на ул. 4-й Заречной признан органами местного самоуправления аварийным и подлежащим сносу. Как заявляется, людей должны были расселить до 31 декабря 2021 года.
«Прокуратура в ходе выездной проверки, проведенной совместно с сотрудниками Государственной жилищной инспекции Омской области, выявила, что конструкции наружных стен и фундамента находятся в аварийном состоянии, создающем угрозу внезапного обрушения, жизни и здоровью проживающих в нем граждан, а также третьих лиц», — передает ведомство.
Надзорный орган обратился в суд с иском о понуждении городской администрации принять меры к незамедлительному расселению жильцов данного дома.
Суд, как сообщается, удовлетворил исковые требования.
Дом № 11 на 4-й Заречной был построен в 1958 году. В нем два этажа и 8 квартир, в которых проживают 16 человек. В 2017 году дом признали аварийным.
По информации «СуперОмска», доля оплаты жильцами капремонта составляет 52%.